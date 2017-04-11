Українським судам заборонили називати окуповані території "ДНР" і "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ заборонив судам у своїх рішеннях називати окуповані території Донеччини та Луганщини "Донецькою народною республікою" і "Луганською народною республікою", передає УНН з посиланням на інформаційний лист, направлений ВССУ судам нижчих рівнів.
"Відповідний аналіз дозволив виявити неоднаковий підхід щодо використання у судових рішеннях формулювань, що відображають місце настання фактів, які мають юридичне значення, зокрема фактів народження і смерті. Так, в окремих випадках, на порушення законодавчих підходів щодо визначення правового статусу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в резолютивних частинах судових рішень міститься вказівка на те, що відповідний факт (народження або смерть) мав місце у населених пунктах "Донецької народної республіки". У цьому контексті слід враховувати те, що така практика є неприпустимою, оскільки факт існування ні т. зв. "Донецької народної республіки", ні т. зв. "Луганської народної республіки" не визнається органами влади України, а в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей вводиться особливий порядок місцевого самоврядування, визнані тимчасово окупованими територіями", - зазначається в документі.
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Нагадаємо, що раніше в офіційному реєстрі цивільних справ Жовтневого районного суду Полтави "Донецьку Народну Республіку" позначили як іноземну державу, за звичайним шаблоном ділових паперів.