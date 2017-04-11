Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в своих решениях названия оккупированных территории "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой", передает УНН со ссылкой на информационном письме, направленном ВССУ судам низших уровней.
“Соответствующий анализ позволил выявить неодинаковый подход по использованию в судебных решениях формулировок, отражающих место наступления фактов, имеющих юридическое значение, в частности фактов рождения и смерти. Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов к определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивной части судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах "Донецкой народной республики". В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т. н. "Донецкой народной республики", ни т. н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями", — отмечается в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области будут судить главарей боевиков "ДНР"
Напомним, что ранее в официальном реестре гражданских дел Октябрьского районного суда Полтавы “Донецкую Народную Республику” обозначили как иностранное государство, по обычному шаблону деловых бумаг.