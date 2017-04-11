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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113707 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172210 просмотра

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11 марта, 14:39 • 126532 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122927 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115890 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106363 просмотра

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Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"

Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в своих решениях названия оккупированных территории "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой", передает УНН со ссылкой на информационном письме, направленном ВССУ судам низших уровней.

“Соответствующий анализ позволил выявить неодинаковый подход по использованию в судебных решениях формулировок, отражающих место наступления фактов, имеющих юридическое значение, в частности фактов рождения и смерти. Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов к определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивной части судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах "Донецкой народной республики". В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т. н. "Донецкой народной республики", ни т. н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями", — отмечается в документе.

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Напомним, что ранее в официальном реестре гражданских дел Октябрьского районного суда Полтавы “Донецкую Народную Республику” обозначили как иностранное государство, по обычному шаблону деловых бумаг.

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