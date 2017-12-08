Українських миротворців нема серед постраждалих у Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Жоден з членів української миротворчої операції у Демократичній Республіці Конго не постраждали під час нападу в Демократичну Республіку, де раніше стався напад на миротворчий загін. Про це повідомили в головному управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.
“Наші українські миротворці не постраждали. Напад було здійснено не на наш табір”, — повідомили в прес-службі Генштабу.
Згідно до звернення Генерального секретаря ООН Ентоні Гутерреша, показання з місця нападу в Північній Ківі свідчать, що загинуло щонайменше 12 танзанійських миротворців та щонайменше 40 отримали поранення, 4 з них перебувають у критичному стані.
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За його словами, щонайменше п’ять членів Збройних сил Демократичної Республіки Конго були вбиті.
“Це найгірша атака на миротворців ООН в сучасній історії Організації”, — зазначив він.
Нагадаємо, під час нападу в Конго загинуло 14 миротворців ООН та ще більше 40 постраждали.