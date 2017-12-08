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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9891 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22996 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100610 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110262 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130832 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106599 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108203 просмотра

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Украинских миротворцев нет среди пострадавших в Конго

Украинских миротворцев нет среди пострадавших в Конго

Киев  •  УНН

 • 14500 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ни один из членов украинской миротворческой операции в Демократической Республике Конго не пострадали во время нападения в Демократическую Республику, где ранее произошло нападение на миротворческий отряд. Об этом сообщили в главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"Наши украинские миротворцы не пострадали. Нападение было совершено не в наш лагерь", - сообщили в пресс-службе Генштаба.

Согласно обращение Генерального секретаря ООН Энтони Гутерреша, показания с места нападения в Северной Киви свидетельствуют, что погибли по меньшей мере 12 танзанийских миротворцев и не менее 40 получили ранения, 4 из них находятся в критическом состоянии.

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По его словам, не менее пяти членов Вооруженных сил Демократической Республики Конго были убиты.

"Это худшая атака на миротворцев ООН в современной истории Организации", - отметил он.

Напомним, во время нападения в Конго погибли 14 миротворцев ООН и еще более 40 пострадали.

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