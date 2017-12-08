Украинских миротворцев нет среди пострадавших в Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ни один из членов украинской миротворческой операции в Демократической Республике Конго не пострадали во время нападения в Демократическую Республику, где ранее произошло нападение на миротворческий отряд. Об этом сообщили в главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.
"Наши украинские миротворцы не пострадали. Нападение было совершено не в наш лагерь", - сообщили в пресс-службе Генштаба.
Согласно обращение Генерального секретаря ООН Энтони Гутерреша, показания с места нападения в Северной Киви свидетельствуют, что погибли по меньшей мере 12 танзанийских миротворцев и не менее 40 получили ранения, 4 из них находятся в критическом состоянии.
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По его словам, не менее пяти членов Вооруженных сил Демократической Республики Конго были убиты.
"Это худшая атака на миротворцев ООН в современной истории Организации", - отметил он.
Напомним, во время нападения в Конго погибли 14 миротворцев ООН и еще более 40 пострадали.