Українські збірні залишились без медалей естафетних гонок біатлонного Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Жіноча та чоловічі збірні України провели естафетні перегони в межах другого етапу Кубку світу з біатлону, що триває у Гохфільцені (Австрія), повідомляє УНН з посиланням “Український біатлон”.
У жінок наша команда у складі Анастасії Меркушиною, сестер Семеренко і Олени Підгрушної фінішували тільки 8-ми. На штрафні кола “жовто-блакитні” не заїжджала, але використала 9 додаткових патронів і відстала від переможниць італійок на 2:11,9 хв.
Чоловіча команда за участі Артема Тищенка, Артема Прими, Сергія Семенова і Дмитра Підручного посіла ще гірший рядок за жіночу — 16 позиція з 6 додатковими патронам при 4,14 хв відставання від Швеції.
Варто зазначити, що у Кубку націй збірна України пропустила вперед суперниць зі Швеції і Норвегії, і другий етап Кубка світу завершила на сьомій позиції. Чоловіча збірна також погіршила своє перебування в КС — десята.
Додамо також, третій етап Кубку світу стартуватиме 20-го грудня. У чеському місті Нове-Мєсто.