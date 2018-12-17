Украинские сборные остались без медалей эстафетных гонок биатлонного Кубка мира

У женщин наша команда в составе Анастасии Меркушиной, сестер Семеренко и Елены Пидгрушной финишировали только 8-ми. На штрафные круги “желто-голубые” не заезжала, но использовала 9 дополнительных патронов и отстала от победительниц итальянок на 2:11,9 мин.

Мужская команда с участием Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Подручного заняла еще худшую строчку за женскую — 16 позиция по 6 дополнительными патронам при 4,14 мин отставания от Швеции.

Стоит отметить, что в Кубке наций сборная Украины пропустила вперед соперниц из Швеции и Норвегии, и второй этап Кубка мира завершила на седьмой позиции. Мужская сборная также ухудшила свое пребывание в КС — десятое.

Добавим также, третий этап Кубка мира стартует 20 декабря. В чешском городе Нове-Место.