Українські захисники звільнили понад 1,8 тисяч населених пунктів від російських загарбників – Зеленський

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Голова Держави подякував всім підрозділам української армії за вірну службу та захист своєї Батьківщини. Він наголосив, що сьогодні українські воїни доводять, що велич – від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу.

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“Українські воїни вигнали окупантів з-під Києва, і це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили Зміїний, і відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну ніщо не зупинить. В Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським”, – наголошує Зеленський.

Гарант Конституції також відзначив успішний бліцкриг українських військових на Харківщині. Зокрема, окупанти тікали, хоча мали перевагу на цьому напрямку – у кількості озброєння, техніки, і солдатів.

“Але у наших воїнів була – і є! – інша велика перевага. Більш значуща. Перевага у рішучості, перевага сили своєї землі під ногами”, – додає Зеленський.

Президент також перелічує кількість зброї, яку українці отримали вперше для протистояння російській агресії.

Зокрема, Україна має на озброєнні: “Хаймарс” і “Краб”, “Гарпун” і “Насамс”, “Байрактар” і гаубиці “М777”, “Цезар”, “Бушмастер”, “Айріс Т”, “Кроталь”.

“Більше тисячі восьмисот міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від російської окупанта.І я дякую усім державам, які допомагають нам долати російську тиранію саме на полі бою!”, – констатував Президент.

Доповнення

Від початку ударів рф по енергетичній інфраструктурі українська ППО знищила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.