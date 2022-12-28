Українські захисники звільнили понад 1,8 тисяч населених пунктів від російських загарбників – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українські захисники звільнили від рук російських загарбників понад 1,8 тисяч населених пунктів. Про це, виступаючи на завершальному засіданні Верховної Ради, заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Голова Держави подякував всім підрозділам української армії за вірну службу та захист своєї Батьківщини. Він наголосив, що сьогодні українські воїни доводять, що велич – від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу.
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“Українські воїни вигнали окупантів з-під Києва, і це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили Зміїний, і відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну ніщо не зупинить. В Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським”, – наголошує Зеленський.
Гарант Конституції також відзначив успішний бліцкриг українських військових на Харківщині. Зокрема, окупанти тікали, хоча мали перевагу на цьому напрямку – у кількості озброєння, техніки, і солдатів.
“Але у наших воїнів була – і є! – інша велика перевага. Більш значуща. Перевага у рішучості, перевага сили своєї землі під ногами”, – додає Зеленський.
Президент також перелічує кількість зброї, яку українці отримали вперше для протистояння російській агресії.
Зокрема, Україна має на озброєнні: “Хаймарс” і “Краб”, “Гарпун” і “Насамс”, “Байрактар” і гаубиці “М777”, “Цезар”, “Бушмастер”, “Айріс Т”, “Кроталь”.
“Більше тисячі восьмисот міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від російської окупанта.І я дякую усім державам, які допомагають нам долати російську тиранію саме на полі бою!”, – констатував Президент.
Доповнення
Від початку ударів рф по енергетичній інфраструктурі українська ППО знищила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.