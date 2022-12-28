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Украинские защитники освободили более 1,8 тысячи населенных пунктов от российских захватчиков - Зеленский

Киев • УНН

 • 294295 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинские защитники освободили от рук российских захватчиков более 1,8 тысячи населенных пунктов. Об этом, выступая на завершающем заседании Верховной Рады, заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил всех подразделений украинской армии за верную службу и защиту своей Родины. Он подчеркнул, что сегодня украинские воины доказывают, что величие – от силы духа тех, кто защищает свой дом, защищает свободу для своего народа.

Цитата

“Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничего не остановит. В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный мост – все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским”, – подчеркивает Зеленский.

Гарант Конституции также отметил успешный блицкриг украинских военных в Харьковской области. В частности, оккупанты убегали, хотя имели преимущество на этом направлении – в количестве вооружения, техники и солдат.

“Но у наших воинов было – и есть! – другое большое преимущество. Более значимое. Преимущество в решительности, преимущество силы своей земли под ногами”, – добавляет Зеленский.

Президент также перечисляет количество оружия, которое украинцы получили впервые для противостояния российской агрессии.

В частности, Украина имеет на вооружении: “Хаймарс” и “Краб”, “Гарпун” и “Насамс”, “Байрактар” и гаубицы “М777”, “Цезарь”, “Бушмастер”, “Айрис Т”, “Кроталь”.

“Более тысячи восьмисот городов и сел Украины нам уже удалось освободить от российского оккупанта. И я благодарю всех государств, которые помогают нам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя!”, – констатировал Президент.

Дополнение

С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.

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