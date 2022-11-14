Українські захисники знищили 40 окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українські військові знищили 40 російських окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, 7 одиниць авто-бронетехніки. Решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
З метою придушення вогню ворожої артилерії авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.