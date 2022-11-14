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Українські захисники знищили 40 окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки

Українські захисники знищили 40 окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки

Київ • УНН

 • 235015 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українські військові знищили 40 російських окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, 7 одиниць авто-бронетехніки. Решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

З метою придушення вогню ворожої артилерії авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

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