Украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и 7 единиц авто-бронетехники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 40 российских оккупантов и 7 единиц авто-бронетехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Цитата
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задачи. В настоящее время подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, 7 единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.
Напомним
С целью подавления огня вражеской артиллерии авиация ВСУ дважды отработала по районам развертывания сил противника.