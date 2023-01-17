Українські захисники за добу знищили ворожий літак та 10 разів вдарили по позиціях окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом доби українські захисники завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також знищили ворожий літак Су-25. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.
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Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.
Доповнення
Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.