Українські захисники за добу знищили ворожий літак та 10 разів вдарили по позиціях окупантів

КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом доби українські захисники завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також знищили ворожий літак Су-25. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.