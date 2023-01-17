Украинские защитники за сутки уничтожили вражеский самолет и 10 раз ударили по позициям оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение суток украинские защитники нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также уничтожили вражеский самолет Су-25. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба ВСУ, передает УНН.
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Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радио-электронной борьбы и радио-локационную станцию.
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За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.