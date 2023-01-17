Украинские защитники за сутки уничтожили вражеский самолет и 10 раз ударили по позициям оккупантов

Детали

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радио-электронной борьбы и радио-локационную станцию.

Дополнение

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.