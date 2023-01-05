Українські захисники за добу ліквідували понад 800 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За добу, що минула, українські військові ліквідували 810 окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України.
Загалом вже ліквідовано 109 720 окупантів.
Крім того, знищено:
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- танків ‒ 3041 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 6108 (+2) од,
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- артилерійських систем – 2051 (+12) од,
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- РСЗВ – 426 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
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- літаків – 284 (+1) од,
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- гелікоптерів – 271 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
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- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,
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- спеціальна техніка ‒ 182 (+1).
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