Украинские защитники за сутки ликвидировали более 800 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 810 оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Всего уже ликвидировано 109 720 оккупантов.
Кроме того, уничтожено:
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- танков - 3041 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
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- артиллерийских систем – 2051 (+12) ед,
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- РСЗО – 426 (+2) ед,
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- средства ПВО - 215 (+0) ед,
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- самолётов – 284 (+1) ед,
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- вертолётов – 271 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),
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- крылатые ракеты - 723 (+0),
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- корабли /катера - 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4759 (+14) ед,
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- специальная техника - 182 (+1).
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