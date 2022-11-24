Українські захисники за добу 12 разів вдарили з авіації по позиціях окупантів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українські захисники за добу завдали 12 авіаударів по позиціях російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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Зокрема, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.
Водночас, за поточну добу російські окупанти завдали 2 авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних обʼєктах.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках, як повідомляється, загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.
Окрім цього, як вказано, окупанти на Криворізькому та Херсонському напрямках удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Ворог задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.
Доповнення
За добу Збройні сили України знищили 310 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 85 720.