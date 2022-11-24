Украинские защитники за сутки 12 раз ударили из авиации по позициям оккупантов - Генштаб

Детали

В частности, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

В то же время, за текущие сутки российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях, как сообщается, захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаударов близ Спирного, Невельского и Каменки.

Кроме этого, как указано, оккупанты на Криворожском и Херсонском направлениях совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Враг задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милово, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области и самого города Херсон.

Дополнение

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 310 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 85 720.