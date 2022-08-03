Українські захисники відкинули окупантів на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські воїни відкинули окупантів на Бахмутському напрямку. Про це УНН пише з посиланням на зведення Генштабу.
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Зокрема, російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.
Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад.
Окрім цього, всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.
Завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка. Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.
Доповнення
Українські захисники відбили спроби наступу окупантів на п'яти напрямках на Донеччині.