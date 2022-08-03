Українські захисники відкинули окупантів на Бахмутському напрямку

Деталі

Зокрема, російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад.

Окрім цього, всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка. Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.

Доповнення

Українські захисники відбили спроби наступу окупантів на п'яти напрямках на Донеччині.