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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники відбили наступи окупантів на 5 напрямках

Українські захисники відбили наступи окупантів на 5 напрямках

Київ • УНН

 • 100767 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські захисники відбили спроби наступу окупантів на п'яти напрямках на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Зокрема, ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.

Водночас на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Також на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 350 осіб, 1774 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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