Українські захисники відбили наступи окупантів на 5 напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські захисники відбили спроби наступу окупантів на п'яти напрямках на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.
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Зокрема, ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.
Водночас на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.
Також на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 350 осіб, 1774 танків та сотень одиниць військової техніки.