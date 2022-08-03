Украинские защитники отразили наступления оккупантов на 5 направлениях

Детали

В частности, враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая –Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

В то же время на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Также на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северска, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41 350 человек, 1774 танков и сотен единиц военной техники.