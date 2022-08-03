Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 350 окупантів та ще шість ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1774 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8),



артилерійських систем – 939 (+3),



РСЗВ - 259 (+0),



засобів ППО - 118 (+1),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),



крилатих ракет - 180 (+6),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8),



спеціальної техніки - 83 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

На Донеччині окупанти зосереджують зусилля на Бахмутському напрямку.