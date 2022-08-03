Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 350 окупантів та ще шість ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 350 осіб, 1774 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили 3 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1774 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8),
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- артилерійських систем – 939 (+3),
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- РСЗВ - 259 (+0),
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- засобів ППО - 118 (+1),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),
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- крилатих ракет - 180 (+6),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8),
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- спеціальної техніки - 83 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
На Донеччині окупанти зосереджують зусилля на Бахмутському напрямку.