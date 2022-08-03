Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 350 оккупантов и еще шесть вражеских танков

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 41 350 (+180) человек ликвидировано,



танков ‒ 1774 (+6),



боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8),



артиллерийских систем – 939 (+3),



РСЗО – 259 (+0),



средств ПВО - 118 (+1),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),



крылатых ракет - 180 (+6),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8),



специальной техники – 83 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

В Донецкой области оккупанты сосредотачивают усилия на Бахмутском направлении.