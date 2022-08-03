Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 350 оккупантов и еще шесть вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41 350 человек, 1774 танков и сотен единиц военной техники, сообщили 3 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1774 (+6),
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- боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8),
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- артиллерийских систем – 939 (+3),
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- РСЗО – 259 (+0),
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- средств ПВО - 118 (+1),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
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- крылатых ракет - 180 (+6),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8),
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- специальной техники – 83 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
В Донецкой области оккупанты сосредотачивают усилия на Бахмутском направлении.