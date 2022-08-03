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Украинские защитники отбросили оккупантов на Бахмутском направлении

Украинские защитники отбросили оккупантов на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 221247 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинские воины отбросили оккупантов на Бахмутском направлении. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

В частности, русские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Видродження – Кодема, Видродження – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье.

Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам потери и отбросили назад.

Кроме этого, все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Заря, Андреевка, Червоный Яр, Лепетиха, Галициново, Любомировка и Червоная Долина.

Нанесли авиационный удар возле урочища Андреевка. Вели наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имели, отошли.

Дополнение

Украинские защитники отразили попытки наступления оккупантов на пяти направлениях в Донецкой области.

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