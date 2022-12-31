Українські захисники показали, як збивають російську ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Зенітні ракетні війська повітряного командування “Центр” влучно знищили ворожу ракету, пише УНН.
Цитата
"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Центр" стійко і влучно нищать ворожі ракети. Слава українським ППО! Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться в підписі до відео.
Нагадаємо
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.