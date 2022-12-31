Українські захисники показали, як збивають російську ракету

Цитата

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Центр" стійко і влучно нищать ворожі ракети. Слава українським ППО! Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.