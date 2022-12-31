Украинские защитники показали, как сбивают российскую ракету

Цитата

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и метко уничтожают вражеские ракеты. Слава украинским ПВО! Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в подписи к видео.

Напомним

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.