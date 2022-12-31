Украинские защитники показали, как сбивают российскую ракету

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Зенитные ракетные войска воздушного командования “Центр” метко уничтожили вражескую ракету, пишет УНН.

Цитата

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и метко уничтожают вражеские ракеты. Слава украинским ПВО! Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в подписи к видео.

Напомним 

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.

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