Украинские защитники показали, как сбивают российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Зенитные ракетные войска воздушного командования “Центр” метко уничтожили вражескую ракету, пишет УНН.
Цитата
"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и метко уничтожают вражеские ракеты. Слава украинским ПВО! Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в подписи к видео.
Напомним
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.