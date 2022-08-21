Українські військові знищили склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. ЗСУ уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, також знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях, передає УНН із посиланням на ОК "Південь".
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За даними ОК “Південь”, ворог тричі намагався провести штурм з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мав. Дев’ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.
"ЗСУ уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, також знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях", - йдеться у повідомленні.
Втрати противника на півдні за минулу добу -75 рашистів, самохідна гармата "Гіацинт-С", 2 ворожих танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки, повідомили в ОК "Південь".
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