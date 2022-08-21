Украинские военные уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах - ОК "Юг"

Детали

По данным ОК “Юг”, враг трижды пытался провести штурм из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имел. Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших утрат.

"ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, также уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - говорится в сообщении.

Потери противника на юге за минувшие сутки - 75 рашистов, самоходная пушка "Гиацинт-С", 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники, сообщили в ОК "Юг".

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