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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 154677 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, также уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах, передает УНН со ссылкой на ОК "Юг" .

Украинские военные уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах - ОК "Юг"

Детали

По данным ОК “Юг”, враг трижды пытался провести штурм из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имел. Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших утрат.

"ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, также уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - говорится в сообщении.

Потери противника на юге за минувшие сутки - 75 рашистов, самоходная пушка "Гиацинт-С", 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники, сообщили в ОК "Юг".

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