Українські військові взяли участь у понад 20 миротворчих місіях по всьому світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За 25 років незалежності України українські військовослужбовці взяли участь у більш ніж 20 миротворчих операціях місії ООН по всьому світу. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні Україна та світ відзначають міжнародний день миротворців ООН. За 25 років незалежності наші воїни взяли участь у понад 20 місіях по всьому світові: у Європі, Азії та Африці. У таких операціях наша країна здобуває міжнародний престиж та повагу партнерів, а наші солдати сержанти і офіцери — бойовий досвід, що обов’язково стане в нагоді”, — повідомив А.Лисенко.
Він також зауважив, що і зараз українські військовослужбовці несуть службу у двох африканських країнах та регіоні Косово.
“Ми схиляємо голову перед світлою пам’яттю більш ніж 50 українських воїнів, що загинули під час миротворчих місій та вітаємо чинних миротворців та ветеранів цієї благородної справи”, — додав речник.
Нагадаємо, станом на 26 травня 448 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у складі дев’яти міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил.