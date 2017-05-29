Украинские военные приняли участие в более чем 20 миротворческих миссиях по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За 25 лет независимости Украины украинские военнослужащие приняли участие в более чем 20 миротворческих операциях миссии ООН по всему миру. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня Украина и мир отмечают международный день миротворцев ООН. За 25 лет независимости наши воины приняли участие в более чем 20 миссиях по всему миру — в Европе, Азии и Африке. В таких операциях наша страна приобретает международный престиж и уважение партнеров, а наши солдаты сержанты и офицеры — боевой опыт, обязательно пригодится”, — сообщил А.Лысенко.
Он также отметил, что и сейчас украинские военнослужащие несут службу в двух африканских странах и регионе Косово.
“Мы склоняем голову перед светлой памятью более 50 украинских воинов, погибших во время миротворческих миссий и приветствуем действующих миротворцев и ветеранов этому благородному делу”, — добавил пресс-секретарь.
Напомним, по состоянию на 26 мая 448 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в составе девяти международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил.