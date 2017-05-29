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Украинские военные приняли участие в более чем 20 миротворческих миссиях по всему миру

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. За 25 лет независимости Украины украинские военнослужащие приняли участие в более чем 20 миротворческих операциях миссии ООН по всему миру. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Украинские военные приняли участие в более чем 20 миротворческих миссиях по всему миру

“Сегодня Украина и мир отмечают международный день миротворцев ООН. За 25 лет независимости наши воины приняли участие в более чем 20 миссиях по всему миру — в Европе, Азии и Африке. В таких операциях наша страна приобретает международный престиж и уважение партнеров, а наши солдаты сержанты и офицеры — боевой опыт, обязательно пригодится”, — сообщил А.Лысенко.

Он также отметил, что и сейчас украинские военнослужащие несут службу в двух африканских странах и регионе Косово.

“Мы склоняем голову перед светлой памятью более 50 украинских воинов, погибших во время миротворческих миссий и приветствуем действующих миротворцев и ветеранов этому благородному делу”, — добавил пресс-секретарь.

Напомним, по состоянию на 26 мая 448 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в составе девяти международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил.

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