Українські військові випробували "дефіцитні" чеські снаряди до гармати "Рапіра"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 равня. УНН. На полігоні в Рівненській області відбулися випробування 100-мм пострілів УОФ12 чеського виробництва до гармати МТ-12 “Рапіра”. Дефіцит таких снарядів виник через пожежі на військових складах, про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Деталі

На Рівненському військовому полігоні артилерійський підрозділ однієї з окремих механізованих бригад Сухопутних військ “випробовує боєм” 100-мм постріли УОФ12 чеського виробництва до гармати МТ-12 “Рапіра”. Відповідно до потреб Збройних Сил України в пострілах УОФ12, значний дефіцит у яких виник через пожежі на арсеналах озброєння, Міністерство оборони України уклало відповідний державний контракт на закупку цього типу боєприпасів у Чехії.

“Постріли закуплені за найнижчою ціною і як фактично нові. Ресурс зберігання складає не менше ніж 10 років. У 2020 році боєприпаси пройшли ремонт із розбором всіх елементів, заміною пороху, пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення.

Постачальником підтверджено визначені гарантійні строки служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції і категорії. Боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у районах виконання визначених завдань”, — повідомили у Міноборони.

В групі Центру контролю якості боєприпасів Командування Сил логістики Збройних Сил України, проведено візуальний огляд боєприпасів. Заміряли початкову, мінімальну, середню та максимальну швидкість. У межах перевірки здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення й фугасну дію — кожен із пострілів спрацював штатно.

“Всі ці показники свідчать про те, що боєприпаси УОФ12 відповідають заявленим технічним характеристикам”, — заявили у Міноборони.

Вибухи на військових складах

З 2014 по 2018 рік в Україні сталася низка пожеж (вибухів) військових складах, мова йде про НП в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.). Втрати від пожеж оцінюються в мільярди доларів.

Балаклія

23 березня 2017 року на складі боєприпасів у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Боєприпаси від вогню детонували кілька днів. Пошкоджені будинки, постраждалі та сума збитків, що перевищила 200 млн грн тільки від вибухів. Втрати військово майна за оцінками експертів перевищили 12 млрд грн.

Новоянісоль

У Донецькій області під Маріуполем 22 вересня 2017 року на складах боєприпасів у районі села Новоянисоль пролунали вибухи. Міноборони повідомило, що довелося евакуювати особовий склад військової частини. 

Калинівка

26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб. На арсеналі зберігалось 188 тисяч тонн боєприпасів. Серед них — ракети системи залпового вогню “Смерч”, “Ураган” і “Град”. На щастя, до них вогонь не дістався. Внаслідок вибухів двоє людей дістали травми.

Сватове

29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області загорілися військові склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Вогонь лютував добу, снаряди розліталися на відстань до 4-х кілометрів від епіцентру загоряння. За даними ДСНС, 4 людини загинули, 16 отримали поранення. Причиною пожежі на артскладі у ГПУ назвали недбалість посадових осіб.

Кривий Ріг

20 березня 2014 року у Кривому Розі загорілися військові склади з танками, повністю заправлені паливом і з повними боєкомплектами. Тоді згоріли два танки Т-64. Обійшлось без постраждалих.

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