Украинские военные испытали "дефицитные" чешские снаряды к пушке "Рапира"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 равно. УНН. На полигоне в Ровенской области состоялись испытания 100-мм выстрелов УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира". Дефицит таких снарядов возник из-за пожаров на военных складах, об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Детали
На Ровенском военном полигоне артиллерийский подразделение одной из отдельных механизированных бригад Сухопутных войск “испытывает боем” 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 “Рапира”. В соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит в которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии.
“Выстрелы закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления.
Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач”, — сообщили в Минобороны.
В группе Центра контроля качества боеприпасов Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряли начальную, минимальную, среднюю и максимальную скорость. В рамках проверки осуществлены 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасного действия — каждый из выстрелов сработал штатно.
“Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам”, — заявили в Минобороны.
Взрывы на военных складах
С 2014 по 2018 год в Украине произошла ряд пожаров (взрывов) на военных складах, речь идет о ЧП в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.), с. Новоянисоль (Донецкая обл.) . Потери от пожаров оцениваются в миллиарды долларов.
Балаклея
23 марта 2017 на складе боеприпасов в городе Балаклея, что в Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы от огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысила 200 млн грн только от взрывов. Потери военного имущества по оценкам экспертов превысили 12 млрд грн.
Новоянисоль
В Донецкой области под Мариуполем 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль прогремели взрывы. Минобороны сообщило, что пришлось эвакуировать личный состав воинской части.
Калиновка
26 сентября 2017 в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Из Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек. На арсенале хранилось 188 000 тонн боеприпасов. Среди них — ракеты системы залпового огня “Смерч”, “Ураган” и “Град”. К счастью, к ним огонь не добрался. В результате взрывов два человека получили травмы.
Сватово
29 октября 2015 в Сватово Луганской области загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Огонь бушевал сутки, снаряды разлетались на расстояние до 4-х километров от эпицентра возгорания. По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Причиной пожара на артсклады в ГПУ назвали халатность должностных лиц.
Кривой Рог
20 марта 2014 в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели два танка Т-64. Обошлось без пострадавших.