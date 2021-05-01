Украинские военные испытали "дефицитные" чешские снаряды к пушке "Рапира"

Детали

На Ровенском военном полигоне артиллерийский подразделение одной из отдельных механизированных бригад Сухопутных войск “испытывает боем” 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 “Рапира”. В соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит в которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии.

“Выстрелы закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления.

Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач”, — сообщили в Минобороны.

В группе Центра контроля качества боеприпасов Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряли начальную, минимальную, среднюю и максимальную скорость. В рамках проверки осуществлены 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасного действия — каждый из выстрелов сработал штатно.

“Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам”, — заявили в Минобороны.

Взрывы на военных складах

С 2014 по 2018 год в Украине произошла ряд пожаров (взрывов) на военных складах, речь идет о ЧП в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.), с. Новоянисоль (Донецкая обл.) . Потери от пожаров оцениваются в миллиарды долларов.

Балаклея

23 марта 2017 на складе боеприпасов в городе Балаклея, что в Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы от огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысила 200 млн грн только от взрывов. Потери военного имущества по оценкам экспертов превысили 12 млрд грн.

Новоянисоль

В Донецкой области под Мариуполем 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль прогремели взрывы. Минобороны сообщило, что пришлось эвакуировать личный состав воинской части.

Калиновка

26 сентября 2017 в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Из Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек. На арсенале хранилось 188 000 тонн боеприпасов. Среди них — ракеты системы залпового огня “Смерч”, “Ураган” и “Град”. К счастью, к ним огонь не добрался. В результате взрывов два человека получили травмы.

Сватово

29 октября 2015 в Сватово Луганской области загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Огонь бушевал сутки, снаряды разлетались на расстояние до 4-х километров от эпицентра возгорания. По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Причиной пожара на артсклады в ГПУ назвали халатность должностных лиц.

Кривой Рог

20 марта 2014 в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели два танка Т-64. Обошлось без пострадавших.