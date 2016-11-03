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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Українські вагони удвічі дешевші закордонних – В.Гройсман

Українські вагони удвічі дешевші закордонних – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9849 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час інспекції у філії "Дарницького вагоно-ремонтного заводу" сказав, що якісні українські вагони коштують удвічі дешевше закордонних, передає УНН.

“Я сьогодні запитав у керівництва "Укрзалізниці" про те, наскільки вартість наших вагонів відрізняється від закордонних. Удвічі. Наш вагон, який є достатньо якісним, вдвічі дешевший, ніж той, що продають за кордоном.

Але в чому можливість? Можливість в тому, що український метал, українська праця, українська заробітня плата — все те, що є компонентами будівництва вагону, виробляється 100% в Україні”, — сказав В.Гройсман.

Також він зауважив, що вагони українського виробництва можуть бути продані за кордоном. За його словами, це означає, що у нас достатньо конкурентний продукт.

Як повідомляв УНН, завтра, 3 листопада, Прем’єр міністр України Володимир Гройсман перебуватиме з робочою поїздкою у Київській області, де відвідає філію “Дарницького вагоно-ремонтного заводу”.

Українські Національні Новини

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