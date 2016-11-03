Украинские вагоны вдвое дешевле зарубежных - В.Гройсман

"Я сегодня спросил у руководства "Укрзализныци" о том, насколько стоимость наших вагонов отличается от зарубежных. Вдвое. Наш вагон, который является достаточно качественным, вдвое дешевле, чем тот, что продают за рубежом.

Но в чем возможность? Возможность в том, что украинский металл, украинский труд, украинская заработная плата - все то, что является компонентами строительства вагона, производится 100% в Украине", - сказал В.Гройсман.

Также он отметил, что вагоны украинского производства могут быть проданы за рубежом. По его словам, это означает, что у нас достаточно конкурентный продукт.

Как сообщал УНН, завтра, 3 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Киевской области, где посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода".