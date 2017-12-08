Українські туристи зможуть їздити до Єгипту за е-візами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Громадяни України зможуть з грудня відвідувати Єгипет на підставі електронної візи “e-Visa”. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.
"За інформацією єгипетської сторони, з 3 грудня 2017 року розпочато роботу системи видачі електронних віз для в’їзду в Єгипет як альтернативи візам, які також можуть бути придбані в пунктах пропуску через державний кордон Єгипту", - йдеться у повідомленні.
З метою оформлення візи громадяни України, які планують поїздку до Єгипту з туристичною або діловою метою, а також з метою транзиту територією країни, можуть подати онлайн-заяву на офіційному веб-сайті www.egyptvisa.com протягом 90 днів до запланованої дати в’їзду.
Для оформлення електронної візи заявник повинен мати закордонний паспорт, дійсний протягом 8 місяців з дати прибуття в країну, електронну копію паспорта для завантаження під час подання заяви на сайті, документи, що підтверджують мету і строки запланованої поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку.
Після заповнення необхідних форм та онлайн-сплати консульського збору (25 дол. США) заявник отримує копію електронної візи - “e-Visa” електронною поштою. Документ необхідно роздрукувати та після прибуття пред’явити представникам прикордонного контролю Єгипту.
Для оформлення електронної візи дітям, які мають окремий паспорт, подаються окремі заяви. Оформляти e-Visa рекомендується не менше, ніж за 7 днів до запланованої подорожі.
Нагадаємо, з початку лібералізації візового режиму для України з Євросоюзом, 341 тисяча українців скористалася безвізом під час подорожей, що становить 3% від загальної кількості громадян України, які прослідували за цей час у країни ЄС.