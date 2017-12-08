Украинские туристы смогут ездить в Египет по э-визам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Граждане Украины смогут с декабря посещать Египет на основании электронной визы "e-Visa". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД в Facebook.
"По информации египетской стороны, с 3 декабря 2017 года начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта", - говорится в сообщении.
С целью оформления визы граждане Украины, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита территорией страны, могут подать онлайн-заявку на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда.
Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку.
После заполнения необходимых форм и онлайн-оплаты консульского сбора (25 долл. США) заявитель получает копию электронной визы - "e-Visa" по электронной почте. Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.
Для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления. Оформлять "e-Visa" рекомендуется не менее, чем за 7 дней до запланированного путешествия.
Напомним, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.