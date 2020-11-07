Українські тенісистки виграли стартові матчі на заключному турнірі WTA в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українська тенісистка Катарина Завацька здобула першу перемогу на старті кваліфікаційного відбору турніру WTA, що проходить у Лінці (Австрія), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Наша співвітчизниця у напруженій боротьбі здобула перемогу над Аною Конюх — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Примітно, що свого часу Конюх займала 20-е місце у світовій класифікації. У цьому сезоні хорватка повернулася в тур після травми, вигравши титул ITF в Загребі в вересні і дійшовши до півфіналу на 25-тисячнику в Реймсі.
Додамо, що у фіналі кваліфікації Завацька зіграє проти іншої українки Ангеліни Калініної (7 сіяна), яка обіграла болгарську тенісистку Шинікову — 2:6, 6:3, 6:3.