Українські тенісистки виграли стартові матчі на заключному турнірі WTA в сезоні

Наша співвітчизниця у напруженій боротьбі здобула перемогу над Аною Конюх — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Примітно, що свого часу Конюх займала 20-е місце у світовій класифікації. У цьому сезоні хорватка повернулася в тур після травми, вигравши титул ITF в Загребі в вересні і дійшовши до півфіналу на 25-тисячнику в Реймсі.

Додамо, що у фіналі кваліфікації Завацька зіграє проти іншої українки Ангеліни Калініної (7 сіяна), яка обіграла болгарську тенісистку Шинікову — 2:6, 6:3, 6:3.