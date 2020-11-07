Украинские теннисистки выиграли стартовые матчи на заключительном турнире WTA в сезоне

Наша соотечественница в напряженной борьбе одержала победу над Аной Конюх — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Примечательно, что в свое время Конюх занимала 20-е в мировой классификации. В этом сезоне хорватка вернулась в тур после травмы, выиграв титул ITF в Загребе в сентябре и дойдя до полуфинала на 25-тысячнике в Реймсе.

Добавим, что в финале квалификации Завацкий сыграет против другой украинском Ангелины Калининой (7 сеяная), которая обыграла болгарскую теннисистку Шиникову — 2:6, 6:3, 6:3.