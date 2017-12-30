Українські тенісистки проведуть очну зустріч у фіналі кваліфікації в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська вийшли у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier "Brisbane International", що проходить у Брісбені (Австралія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У другому раунді відбору Бондаренко, посіяна під 5 номером, за 1 годину 12 хвилин обіграла Джеймі Форліс з Австралії — 7:5, 6:1. На рахунку киянки 2 ейси і 4 подвійні помилки.
17-річній одеситці Ястремській не довелося виходити на корт в матчі другого раунду кваліфікації — її суперниця — росіянка Наталія Віхлянцева (1 сіяна) знялася зі змагань.
Примітно, що путівку в основну сітку турніру Бондаренко і Ястремська розіграють між собою.
Додамо також, виступи з основної сітки змагань у Брісбені від України розпочнуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Олександр Долгополов.
Як повідомляв УНН, Світоліна виступить на новому турнірі WTA у Москві.