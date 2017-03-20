Українські та іноземні військові взяли участь у тренуваннях на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині за участю іноземних військових фахівців розпочалися злагодження підрозділів механізованої бригади. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ триває черговий етап підготовки підрозділів Українського війська за програмою "Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна" (JMTG-U).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Миколаївщині розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони
В ході інтенсивних практичних тренувань своїми знаннями з українськими військовослужбовцями діляться військові спеціалісти із США, Канади, Польщі та Литви.
Як повідомляв УНН, курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині.