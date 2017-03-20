Украинские и иностранные военные приняли участие в тренировках во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области с участием иностранных военных специалистов начались слаживания подразделений механизированной бригады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск продолжается очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (JMTG-U).
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В ходе интенсивных практических тренировок своими знаниями с украинскими военнослужащими делятся военные специалисты из США, Канады, Польши и Литвы.
Как сообщал УНН, курс молодого разведчика прошли журналисты в Житомирской области.