Українські стронгмени встановили рекорд: перетягнули "Мрію" на чотири з лишком метри

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"Рекорд є! 8 найсильніших стронгменів України перетягли найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія", тим самим встановивши рекорд України і світу. Спортсмени протягнули "Мрію" 4 метри і 30 сантиметрів за 1 хвилину 13 секунд", - повідомили партнери спільного з Федерацією стронгмену України проекту.

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Як зазначають співорганізатори, це було неймовірно - "330 000 кг проти сили людських м'язів".

У встановленні рекорду на аеродромі "Антонов" у Гостомелі на Київщині взяли участь: Богдан Ксенчук, Сергій Пономарьов, Денис Бережник, Денис Дубровський, Володимир Рекша, Віталій Герасимов, Сергій Конюшок, Олександр Лашин.

Серед головних суддів рекорду був стронгмен і нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Водночас вказано, що у літака АН-225 налічується вже понад 240 рекордів.