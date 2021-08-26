Українські стронгмени встановили рекорд: перетягнули "Мрію" на чотири з лишком метри
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Восьмеро українських стронгменів протягнули на понад чотири метри найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" та встановили рекорд України і світу, пише УНН.
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"Рекорд є! 8 найсильніших стронгменів України перетягли найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія", тим самим встановивши рекорд України і світу. Спортсмени протягнули "Мрію" 4 метри і 30 сантиметрів за 1 хвилину 13 секунд", - повідомили партнери спільного з Федерацією стронгмену України проекту.
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Як зазначають співорганізатори, це було неймовірно - "330 000 кг проти сили людських м'язів".
У встановленні рекорду на аеродромі "Антонов" у Гостомелі на Київщині взяли участь: Богдан Ксенчук, Сергій Пономарьов, Денис Бережник, Денис Дубровський, Володимир Рекша, Віталій Герасимов, Сергій Конюшок, Олександр Лашин.
Серед головних суддів рекорду був стронгмен і нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
Водночас вказано, що у літака АН-225 налічується вже понад 240 рекордів.