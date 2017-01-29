Українські стрільці з пневматичного пістолету здобули дві нагороди на міжнародних змаганнях

"Українські стрільці з пневматичного пістолету, Олімпійська чемпіонка Олена Костевич та чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор Павло Коростильов здобули 2 срібні медалі на міжнародних змаганнях в Мюнхені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, О.Костевич здобула бронзу на Кубку світу з кульової стрільби

Як повідомляв УНН, спортсмен із Горішніх Плавнів здобув "золото" на Міжнародному турнірі зі стрільби.