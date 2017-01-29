Украинские стрелки из пневматического пистолета получили две награды на международных соревнованиях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две "серебряные" медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Украинские лучники из пневматического пистолета, Олимпийская чемпионка Елена Костевич и чемпион Юношеских Олимпийских игр Павел Коростылев получили 2 серебряные медали на международных соревнованиях в Мюнхене", - говорится в сообщении.
Напомним, Е.Костевич получила бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе
Как сообщал УНН, спортсмен из Горишних Плавней получил "золото" на Международном турнире по стрельбе .