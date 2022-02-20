Українські стрільці з луку вибороли шість нагород чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Шість медалей виборола збірна України з чемпіонату Європи зі стрільби з лука (у приміщенні), що проходив у місті Лашко (Словенія), передає УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
"Золото" виборола жіноча команда у складі Вероніки Марченко, Поліни Родіонової та Анастасії Павлової, яка також посіла третє місце й в особистій першості.
Ще чотири нагороди на рахунку українських юніорів (U-21). Золотий дубль зробила Дзвенислава Черник, перемігши індивідуально і разом з подругами по команді Жанною Наумовою та Дарією Коваль. Олександр Криворучко став чемпіоном в особистому заліку і бронзовим призером у командних змаганнях, де з ним стріляли Олександр Панциру та Микита Дюняшев.
Що передувало
Український стрілець став тріумфатором турніру у Вроцлаві.