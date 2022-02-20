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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 17616 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українські стрільці з луку вибороли шість нагород чемпіонату Європи

Українські стрільці з луку вибороли шість нагород чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 172100 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Шість медалей виборола збірна України з чемпіонату Європи зі стрільби з лука (у приміщенні), що проходив у місті Лашко (Словенія), передає УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

"Золото" виборола жіноча команда у складі Вероніки Марченко, Поліни Родіонової та Анастасії Павлової, яка також посіла третє місце й в особистій першості.

Ще чотири нагороди на рахунку українських юніорів (U-21). Золотий дубль зробила Дзвенислава Черник, перемігши індивідуально і разом з подругами по команді Жанною Наумовою та Дарією Коваль. Олександр Криворучко став чемпіоном в особистому заліку і бронзовим призером у командних змаганнях, де з ним стріляли Олександр Панциру та Микита Дюняшев.

Що передувало

Український стрілець став тріумфатором турніру у Вроцлаві.

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