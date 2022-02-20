Украинские стрелки из лука завоевали шесть наград чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Шесть медалей завоевала сборная Украины с чемпионата Европы по стрельбе из лука (в помещении), который проходил в городе Лашко (Словения), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
"Золото" завоевала женская команда в составе Вероники Марченко, Полины Родионовой и Анастасии Павловой, которая также заняла третье место и в личном первенстве.
Еще четыре награды на счету украинских юниоров (U-21). Золотой дубль сделала Звенислава Черник, одержав победу индивидуально и вместе с подругами по команде Жанной Наумовой и Дарьей Коваль. Александр Криворучко стал чемпионом в личном зачете и бронзовым призером в командных соревнованиях, где с ним стреляли Александр Панциру и Никита Дюняшев.
Что предшествовало
Украинский стрелок стал триумфатором турнира во Вроцлаве.