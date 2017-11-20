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Українські спортсмени увійшли до трійки кращих на ЧС з гирьового спорту

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У місті Сеул (Південна Корея) відбувся чемпіонат світу з гирьового спорту. За підсумками змагань спортсмени національної збірної України замкнули трійку найсильніших команд серед дорослих, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

Володарями титулу "віце-чемпіон світу" стали: Олег Коломієць, Ігор Гавришко, Ярослав Сушко, Максим Канунніков, Олексій Остапчук та Сергій Єрмоленко. Володимир Поручников та Володимир Недоля піднялися на третю сходинку першості.

Свій вклад до медальної скарбнички "синьо-жовтої" збірної внесли й спортсмени-юніори. Юні українці завоювали вісім нагород, посівши четверту сходинку в командному заліку. "Срібними" та "бронзовими" призерами змагань стали: Олександр Дзюба, Михайло Тупиця, Євгеній Колесник та Антон Бабічев.

Варто відзначити, що спортсмени національної збірної України здобули загалом 15 нагород.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з гирьового спорту в Латвії було здобуто низку медалей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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