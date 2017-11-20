Украинские спортсмены вошли в тройку лучших на ЧМ по гиревому спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В городе Сеул (Южная Корея) состоялся чемпионат мира по гиревому спорту. По итогам соревнований спортсмены национальной сборной Украины замкнули тройку сильнейших команд среди взрослых, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Обладателями титула "вице-чемпион мира" стали: Олег Коломиец, Игорь Гавришко, Ярослав Сушко, Канунников, Алексей Остапчук и Сергей Ермоленко. Владимир Поручников и Владимир Скорбь поднялись на третью строчку первенства.
Свой вклад в медальной копилки "сине-желтой" сборной внесли и спортсмены-юниоры. Юные украинцы завоевали восемь наград, заняв четвертое место в командном зачете. "Серебряными" и "бронзовыми" призерами соревнований стали: Александр Дзюба, Михаил Тупица, Евгений Колесник и Антон Бабичев.
Стоит отметить, что спортсмены национальной сборной Украины получили всего 15 наград.
Напомним, что на чемпионате Европы по гиревому спорту в Латвии было добыто ряд медалей.