Украинские спортсмены вошли в тройку лучших на ЧМ по гиревому спорту

Обладателями титула "вице-чемпион мира" стали: Олег Коломиец, Игорь Гавришко, Ярослав Сушко, Канунников, Алексей Остапчук и Сергей Ермоленко. Владимир Поручников и Владимир Скорбь поднялись на третью строчку первенства.

Свой вклад в медальной копилки "сине-желтой" сборной внесли и спортсмены-юниоры. Юные украинцы завоевали восемь наград, заняв четвертое место в командном зачете. "Серебряными" и "бронзовыми" призерами соревнований стали: Александр Дзюба, Михаил Тупица, Евгений Колесник и Антон Бабичев.

Стоит отметить, что спортсмены национальной сборной Украины получили всего 15 наград.

Напомним, что на чемпионате Европы по гиревому спорту в Латвии было добыто ряд медалей.