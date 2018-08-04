Українські синхроністки здобули медаль на першому в історії ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Представниці України у синхронному плаванні завоювали нагороду континентальної першості з літніх видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАРС.
У технічній програмі українки Анастасія Савчук і Єлизавета Яхно набрали суму балів 92,6188 і посіли друге місце, яке принесло їм срібні нагороди.
“Золото” в активі росіянок Колесніченко/Субботіна (95,1035), срібні медалі за італійками Ліндою Черруті і Костанцою Ферро (89,7519).
Примітно, що перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту проходить з 2-го по 12 серпня в Глазго, Едінбургу та Берліні. В рамках даних змагань розігруються медалі у велоспорті, водних видів спорту, гольфі, легкій атлетиці та триатлоні.