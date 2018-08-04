Украинские синхронистки завоевали медаль на первом в истории ЧЕ по летним видам спорта

В технической программе украинки Анастасия Савчук и Елизавета Яхно набрали сумму баллов 92,6188 и заняли второе место, которое принесло им серебряные награды.

“Золото” в активе россиянок Колесниченко/Субботина (95,1035), серебряные медали за итальянками Линдой Черрути и Костанцо Ферро (89,7519).

Примечательно, что первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта проходит со 2-го по 12 августа в Глазго, Эдинбурга и Берлине. В рамках данных соревнований разыгрываются медали в велоспорте, водных видов спорта, гольфе, легкой атлетике и триатлоне.