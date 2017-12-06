Українські сільгоспвиробники зменшили виробництво на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Обсяг продукції сільського господарства у фактичних цінах за січень−жовтень 2017 року становив 526,1 млрд грн проти 485,4 млрд грн за відповідний період минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Водночас у відносних показниках, за 10 місяців поточного року відбулося скорочення обсягу сільськогосподарської продукції на 2,3%. Минулого року відмічався приріст у 2,8%.
Зокрема, відбулося зниження обсягів виробництва продукції тваринництва (до відповідного періоду попереднього року):
• м’ясо – на 0,3%;
• молоко – на 0,8%;
Обсяг виробництва яєць навпаки зріс на 2,5%.
Станом на 1 листопада 2017 року намолочено 52,8 млн т зерна, зібрано 22,2 млн т картоплі, 8,5 млн т овочів відкритого ґрунту та 1,9 млн т плодів та ягід.
При цьому спостерігається зниження виробництва сільськогосподарських культур:
• зернових та зернобобових на 6%;
• овочів – на 1,3%.
Виробництво картоплі збільшилось на 2,1%.
Нагадаємо, українські аграрії поступово нарощують поставки своєї продукції до ЄС. За 10 місяців поточного року експорт української продукції до ЄС збільшився на 41%.