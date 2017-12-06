Украинские сельхозпроизводители сократили производство на 2,3%

В то же время в относительных показателях, за 10 месяцев текущего года произошло сокращение объема сельскохозяйственной продукции на 2,3%. В прошлом году отмечался прирост в 2,8%.

В частности, произошло снижение объемов производства продукции животноводства (к соответствующему периоду предыдущего года):

• мясо - на 0,3%;

• молоко - на 0,8%;

Объем производства яиц наоборот вырос на 2,5%.

По состоянию на 1 ноября 2017 намолочено 52,8 млн т зерна, собрано 22,2 млн т картофеля, 8,5 млн т овощей открытого грунта и 1,9 млн т плодов и ягод.

При этом наблюдается снижение производства сельскохозяйственных культур:

• зерновых и зернобобовых на 6%;

• овощей - на 1,3%.

Производство картофеля увеличилось на 2,1%.

Напомним, украинские аграрии постепенно наращивают поставки своей продукции в ЕС. За 10 месяцев текущего года экспорт украинской продукции в ЕС увеличился на 41%.