Украинские сельхозпроизводители сократили производство на 2,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Объем продукции сельского хозяйства в фактических ценах за январь-октябрь 2017 составил 526,1 млрд грн против 485,4 млрд грн за соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В то же время в относительных показателях, за 10 месяцев текущего года произошло сокращение объема сельскохозяйственной продукции на 2,3%. В прошлом году отмечался прирост в 2,8%.
В частности, произошло снижение объемов производства продукции животноводства (к соответствующему периоду предыдущего года):
• мясо - на 0,3%;
• молоко - на 0,8%;
Объем производства яиц наоборот вырос на 2,5%.
По состоянию на 1 ноября 2017 намолочено 52,8 млн т зерна, собрано 22,2 млн т картофеля, 8,5 млн т овощей открытого грунта и 1,9 млн т плодов и ягод.
При этом наблюдается снижение производства сельскохозяйственных культур:
• зерновых и зернобобовых на 6%;
• овощей - на 1,3%.
Производство картофеля увеличилось на 2,1%.
Напомним, украинские аграрии постепенно наращивают поставки своей продукции в ЕС. За 10 месяцев текущего года экспорт украинской продукции в ЕС увеличился на 41%.